صدرت؟.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
صدرت؟.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

الرعاية الاجتماعية، هي من أكثر البرامج التي تشغل بال مئات المواطنين بمختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي تمر به البلاد، فضلاً عن أن البرنامج يقدم دعم مادي شهري لكافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لإصدار الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، لكي يتعرف عليه الجميع.

صدور كشوفات الرعاية الاجتماعية بالعراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية من المتوقع صدورها في غضون أسابيع قليلة من الأن، خاصة بعد إطلاق العديد من المنح المالية لمختلف الفئات المستحقه للحصول على هذا الدعم، إضافة إلى أن كشوفات الرعاية الاجتماعية سيتم العمل على رفعها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، بحيث يسهل الجميع من التعرف على كافة المشمولين في هذا البرنامج.

صدرت؟.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق
صدرت؟.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

خطوات كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يمكنك القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الإنتقال لموقع مظلتي عبر الإنترنت.
  • ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.
  • ثم يتم الإنتقال إلى الصفحة التالية من المنصة.
  • مع اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.
  • القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
  • النقر على أيقونة “بحث”.
  • حتى يتم صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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