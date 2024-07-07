تحميل لعبه جاتا سان اندرس الاصلية للاندرويد 2024 والنسخة الاخيرة والحصول على شفرات

يمكن أن تحمل لعبة جاتا سان اندرس برابط مباشر فهي من اقوى العاب المغامرة وتوفر لك عالم مفتوح يمكنك من خلاله أن تفعل ما تشاء وتتحرك بحرية وتهرب من الأعداء وتقود سيارتك بسرعة جنونية وتنجز عدد من المهمات المطلوبة منك وتشارك الاصدقاء وقت ممتع من التسلية، حيث انها من الالعاب الجماعية التي توفر لك اجواء من المنافسة لإنجاز المهمات اليومية، وسوف نعرض لكم طريقة الحصول على لعبة سان جاتا اندرس والحصول على شفرات.

شفرات جاتا سان اندرس

لعبه سان جاتا اندرس تعرف باسم حرامي السيارات حيث انها توفر لك صرخه سيارات ودراجات نارية مطاردات من الشرطة التي تأخذ تجربة من المتعه والاثاره ويساعدك في الهروب والفوز في اللعبة هي شفرات جاتا سان اندرياس التي يمكن أن تحصل عليها حيث تتمثل بعض الشفرات على النحو التالي:

AIYPWZQP الحصول على سيارة سباق متطورة.

NCSGDAG الحصول على جات باك.

BBVNZBZ4M9 الحصول على طائرات وسفن متطورة.

PUBGMSPECIAL تزين نجوم الشرطه وتحصل على اكسجين بكميه كبيرة.

DKJU5LMBPY تحصل على كمية من الاكسجين وذخيرة من الأسلحة غير محدودة.

PUBGM50UC لإعطاء مسدس 9 ملي.

UCBYSD800 إعطاء قاذفات للصواريخ قوية.

OUIQDMW الحصول على تاكسي نيترو سريع اسرع من اي سياره اخرى.

شفرة تمكنك من الحصول على مركبه هنتر.

EHIBXQS تمكنك من تسريع السيارات وتستطيع أن تسير على الماء بها.

FOOOXFT لإعطاء صحية متكاملة.

تنزيل لعبه جاتا سان اندرياس للاندرويد

يمكن تحميل اللعبة على الهواتف الذكية بحجم صغير حيث يمكنك الاستمتاع بها من خلال اتباع الخطوات التالية: