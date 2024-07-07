الوزارة تعلن.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث تم الإشارة إلى حدوث تبكير في موعد الصرف، وذلك بعد التبكير الذي حدث في شهر يونيو الماضي ومصادفة عيد الأضحى، وأوضحت الوزارة جميع التفاصيل الخاصة برواتب الشهر الحالي، وذلك بعد كثرة التساؤلات التي تم طرحها من قبل المستفيدين، حيث بمساعدة تلك الرواتب يتم تلبية احتياجات ومتطلبات الفرد وأسرته.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تم توضيح موعد مرتبات شهر يوليو 2024، وجميع التفاصيل التي أدت إلى تبكير موعد الصرف، حيث جاء ذلك نتيجة إغلاق العام المالي، حيث سيتم بدء عملية الصرف لجميع الموظفين في يوم 18 الذي يوافق يوم الخميس، وفي حال حدوث متأخرات فإنه سيتم البدء في الصرف حتى الوصول إلى يوم 12 من شهر أغسطس القادم، وأوضحت وزارة المالية جدول الصرف إلى جميع الموظفين، وذلك حتى يتم منع حدوث تزاحم أمام البنوك وأمام ماكينات الصرافة الآلية.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يعد جدول صرف رواتب شهر يوليو عبارة عن الأيام التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية للسماح للموظفين بالحصول على رواتبهم في شهر يوليو، حيث تمثل الجدول المعلن في الآتي: