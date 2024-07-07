رابط مباشر 💯 .. رسميا استعلم الآن عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الاكتتاب ” moed.gov.sy “

ظهرت منذ قليل نتائج البكالوريا سوريا 2024، حيث يسعى طلاب الثانوية العامة في سوريا، سواء في القسم الأدبي أو العلمي، لمعرفة نتائج البكالوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب، كما انتظر الطلاب النتائج بفارغ الصبر نظرا لأهمية هذه المرحلة في تحديد مسارهم الأكاديمي ومستقبلهم، كما انتهت امتحانات البكالوريا السورية قبل حوالي عشرة أيام، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات الفحص والتصحيح، وقد أعلنت وزارة التربية السورية عن نشر النتائج منذ قليل وظهورها وكيفية الاستعلام عنها، وسنقدم لكم التفاصيل في الفقرات التالية ورابط الحصول على النتيجة.

نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

اعتمدت امتحانات البكالوريا في سوريا هذا العام على أسلوب الفهم بدلا من الحفظ، مع تخصيص سؤال للطلاب المتميزين، حيث أكدت الوزارة على ضرورة التصحيح الدقيق لضمان الشفافية، حيث تم مراجعة الامتحانات من قبل مشرفين ومندوبين وزاريين في مختلف المحافظات بشكل دوري، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية السورية باتباع الخطوات التالية:

1. فتح موقع وزارة التربية السورية عبر الرابط أو من هنا عبر موقع نتيجة نت.

2. النقر على القائمة الرئيسية.

3. اختيار النتائج الامتحانية.

4. تحديد نتائج عام 2024.

5. اختيار نتائج البكالوريا سوريا للدورة الأولى.

6. إدخال الاسم الثلاثي للطالب.

7. اختيار الشعبة الدراسية.

8. إدخال رقم الاكتتاب.

9. تحديد المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

10. النقر على عرض النتيجة.

امتحانات البكالوريا سوريا 2024

بدأت امتحانات البكالوريا للدورة الأولى في سوريا في 25 مايو 2024، وانتهت في 13 يونيو 2024 لكلا الفرعين الأدبي والعلمي، كما أعلنت وزارة التربية السورية أن الامتحانات انتهت بنجاح في جميع المحافظات، بمشاركة حوالي 558,865 طالب وطالبة في الدورة الأولى التي استمرت قرابة 20 يوما.