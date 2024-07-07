“اليوم العالمي للشوكولاتة”.. فوائد مذهلة للشوكولا ستجعلك لن تنقطع عن تناولها

في السابع من يوليو من كل عام، يحتفل العالم بيوم خاص للحلوى الأكثر شهرة على الإطلاق، وهو اليوم العالمي للشوكولاتة، وهذه الحلوى اللذيذة التي تتمتع بشعبية واسعة بين الكبار والصغار، تمثل رمزًا للنعيم والسعادة في كل ركن من أركان العالم، حيث تعتبر الشوكولاتة الملاذ الحقيقي للكثيرين، حيث يجدون فيها الراحة والانتعاش بعد يوم طويل ومجهد.

اليوم العالمي للشوكولاتة 7 يوليو

تتميز الشوكولاتة بتنوع أصنافها ونكهاتها، مما يجعلها محبوبة لدى جميع الأذواق، سواء كانت داكنة أو فاتحة، ممزوجة بالفواكه أو البندق، أو حتى بالنعناع لمن يفضل النكهات العصرية، كما إنها تعكس تاريخًا عريقًا من الاحتفالات والتقاليد، حيث كانت تستخدم في الأصل كمشروب مر أو مشروب ساخن، قبل أن تتحول إلى شكلها الحالي الذي نعرفه، وللنساء خاصة، تحمل الشوكولاتة دلالات عاطفية تعبر عن الحب والاحتفالات الخاصة، وتعد هدية مثالية في المناسبات المهمة، فهي تنعش الروح وتجدد النشاط، وتضفي لمسة من الفرح والدفء على اللحظات التي تقدم فيها.

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة

في هذا اليوم الخاص، يتجمع الناس حول أنواع مختلفة من الشوكولاتة، ليتبادلوا التهادي بهذا النوع الفريد من الحلوى الذي يرسم البسمة على وجوههم، وإليك أهم الأسباب التي تدفعك لتناول الشوكولاتة بشكل مستمر، وفقًا لما نشر على موقع “healthy celeb”:

تناول الشوكولاتة يمكن أن يحسن المزاج، حيث تساعد في استعادة مرونة الشرايين ومنع الالتصاقات الضارة بجدران الأوعية الدموية. كما أن دراسة أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة يوميًا يتمتعون بخطر أقل بنسبة 11% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب احتوائها على مركبات مثل الفلافونول التي تساهم في خفض الكولسترول وضغط الدم.

تحتوي الشوكوولا على نسبة عالية من الكاكاو، إلى جانب الألياف القابلة للذوبان التي تعزز الصحة العامة. كما تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والفوسفور، والزنك.

تناول الشوكولاتة الداكنة قد يساعد على إنقاص الوزن، حيث أظهرت دراسة من جامعة كوبنهاجن أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدهنية، وتساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين.

تناول الشوكولاتة قد يكون له تأثير إيجابي على النساء الحوامل وأطفالهن، حيث يمكن أن تخفف من مستوى التوتر والتقلبات المزاجية الناتجة عن التغيرات الهرمونية.

بهذه الفوائد المتعددة، تبقى الشوكولاتة خيارًا شهيًا ومفيدًا لصحتك العامة، مما يبرز أهمية استمتاعك بها بشكل منتظم في إطار نظام غذائي متوازن.