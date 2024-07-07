حلقة أولى مدبلجة” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 متى موعد العرض

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
حلقة أولى مدبلجة” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 متى موعد العرض
الموسم السادس المؤسس عثمان

مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التاريخية التي تم عرضها على مدار الأعوام الماضية، مما أخذت شهرة كبيرة عبر عرضها للعديد من الحلقات، وحصدت على إعجاب ملايين المتابعين والمشاهدين، حتى أنه حقق قاعدة جماهيرية كبيرة وضخمة، ويمكنك التعرف على موعد أولى الحلقات المترجمة للغة العربية من الجزء السادس، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد أن لاقى مسلسل قيامة عثمان ونشر العديد من الإعلانات المروجة، فإنه من المتوقع إذاعة أولى الحلقات من الجزء السادس خلال شهر سبتمبر المقبل، من أجل أن يتمكن جميع المتابعين والمشاهدين لهذا العمل التاريخي من مشاهدة الموسم الجديد عبر القنوات الفضائية المختلفة والمواقع الإلكترونية، لكن إلى الأن لم يتم تحديد يوم معين لإذاعة المسلسل، لكن سيتضح كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة، حتى يستمتع بها ملايين المتابعين.

حلقة أولى مدبلجة" مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 متى موعد العرض
حلقة أولى مدبلجة” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 متى موعد العرض

قناة ATV التركية لإذاعة مسلسل قيامة عثمان

أصبح من السهل مشاهدة الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، وذلك عبر  القنوات الفضائية المختلفة ومن بينها قناة ATV عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك بعدة لغات متعددة من بينها العربية والتركية، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

  • القمر الصناعي قناة ATV على نايل سات.
  • بينما التردد الجديد للقناة يكون 10769.
  • بينما استقطاب القناة يتمثل في كونه أفقي.
  • معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.ز
  • تصحيح الخطأ 6/5.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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