“وكالة عدل ADDl 3” خطوات وشروط التسجيل في سكنات عدل 2024 بالجزائر 

شروط التسجيل في سكنات عدل 2024، سكنات عدل واحد من برامج الدعم الاجتماعي في الجزائر حيث تقدم الحكومة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بتسهيلات كبيرة، ومنذ أيام قليلة تم فتح باب التقديم على سكنات عدل 3 واعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن أن التسجيل سيكون متاحا عبر الانترنت وأنها ستتلقى جميع الطلبات ثم ستقوم الجهات المختصة باختيار من تنطبق عليه المعايير المطلوبة للاستفادة من الدعم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط التسجيل في مشروع سكنات عدل وخطوات التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 وضعت وزارة السكن والعمران الجزائرية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليتمكن من الاستفادة من مشروع سكنات عدل 3 ويحصل على وحدة سكنية بمقدم مناسب وأقساط ميسرة، وسنستعرض لكم فيما يلي شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 : أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية الجزائرية.

وأن يكون عمر المتقدم أقل من 70 عاما.

أن يكون دخل المتقدم لا يتجاوز ستة اضعاف الأجر التقاعدي.

ألا يكون المتقدم أو زوجته استفادا سابقا من أي برامج دعم سكني.

ألا يكون المتقدم مالكا لسكن خاص أو قطعة أرض تصلح للبناء.

أن يكون التسجيل في الوحدات التابعة للولاية المقيم بها مقدم الطلب. خطوات التسجيل في سكنات عدل 2024 بالجزائر تم فتح باب التسجيل في سكنات عدل يوم الجمعة الموافق 5 يوليو وتستمر عملية التقديم لمدة يومين على أن يتم التسجيل من خلال موقع وكالة عدل ومن خلال اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي : الدخول الى موقع وكالة عدل الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية اضغط على “التسجيل”.

اضغط على “موافق” بعد قراءة الشروط والاحكام الموضحة.

حدد الولاية التي تقطن بها، ثم ادخل البيانات المطلوبة وهي رقم البطاقة ورقم الضمان.

في الخانة المخصصة اكتب رقم هاتفك الشخصي لتصلك رسالة تحقق.