“هتاخــد عــربية وفلوس كتيير“ كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 وأنواع الإعاقات المسموح بها

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المستفيدين، حيث أن كارت الخدمات المتكاملة هو عبارة عن كارت يتم منحه لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون لديهم العديد من الحقوق يحصلون عليها من خلالها وذلك لتوفير جميع سبل الراحة والمساعدة لديهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يجب اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

أولا يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وهذا من خلال الضغط على هذا الرابط. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على زر الخدمات المتكاملة. ثالثا سوف يظهر لك مجموعة من الخدمات قم بالدخول على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات. رابعا سوف يتطلب منك كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد قم بإدخاله بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

الجدير بالذكر أنه يمكنك أيضا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال على رقم 1444 وقم باختيار خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وقم باتباع الرسالة الصوتية.

كيفية التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

إلى جميع الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يرجى اتباع الخطوات الموضحة أمامك: