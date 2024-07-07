ظهرت “هنا”.. نتائج البكالوريا في سوريا 2024 جميع المحافظات

حالة من القلق يمر بها الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا، خاصة بعد ظهور نتائج البكالوريا بسوريا ومختلف المحافظات، حتى أن هذه النتائج تم الإعلان عنها بعد أن انتهت وزارة التربية السورية من كافة الإجراءات الخاصة بتصحيح ومراجعة أوراق الإمتحانات شاملة المراكز بأكلمها، حتى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب والطالبات في إعلان النتائج وعرضها أمام الطلاب داخل الدولة السورية.

إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2024

وأشارت وزارة التربية السورية، إلى أن مرحلة البكالوريا مرة بعدة مراحل مختلفة متمثلة في التصحيح التي استمر لفترة من الوقت، ومن ثم جاءت مرحلة رصد الدرجات التي تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، ليتم العمل على فتح باب التظلم بعد إعلان النتائج مباشرة، بحيث يتم مراجعة المواد الراغب في تعديلها من جديد وفقًا لرسوم محددة من قبل الوزارة.

الحصول على نتائج البكالوريا 2024 سوريا

أوضحت الوزارة، أنه يمكن الإطلاع على نتائج البكالوريا في سوريا وجميع المحافظات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-