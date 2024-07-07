“وكالة عدل 3 inscription aadl dz“ كيفية الحصول على رقم الضمان الإجتماعي nss وشروط التسجيل في سكنات عدل 2024

يريد الكثير من المواطنين داخل الجزائر التعرف على خطوات الحصول على رقم الضمان الإجتماعي nss وذلك من أجل التقديم على سكنات عدل حيث أنه وفقا لما أعلن عنه وزير السكن والعمران أن التقديم لم يتم إلا بإدخال رقم الضمان ومن المقرر فتح استمارة التقديم في خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا كيفية التقديم على سكنات عدل والشروط اللازمة.

رقم الضمان الإجتماعي nss

أول شيء يجب الحصول عليه عند التقديم على سكنات عدل هو رقم الضمان الإجتماعي ويمكن لجميع المواطنين الحصول عليه بكل سهولة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب على المواطن التوجه إلى مقر صندوق الضمان الاجتماعي. بعد ذلك يجب تقديم طلب على رقم الضمان الاجتماعي وتقديم الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في: طلب تسجيل مطبوع مرجع 321-1-06 ويجب أن يكون مختوم من قبل الجهات المسؤولة. تقديم صورة من بطاقة التعريف الوطني. يجب تقديم بيان التعريف البنكي. 2 صورة شخصية حديثة للمواطن.

خطوات التسجيل على سكنات عدل 3

إلى جميع المواطنين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل داخل الدولة يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية عند التسجيل على سكنات عدل:

في مبتدأ الأمر يجب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوكالة عدل. في الخطوة التالية اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. من الخدمات التي تقدمها الوكالة قم بالضغط على خيار سكنات عدل. سوف يفتح لك نموذج تقديم ويتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل دقيق. في تلك الخطوة قم بإرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا انقر على زر تقديم الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3