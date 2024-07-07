“لينك رسمي”.. كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024 الدور الأول

في الوقت الحالي، يتطلع الآلاف من الطلاب والطالبات في سوريا إلى الحصول على نتائج البكالوريا لعام 2024 باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب، حيث ارتفعت تطلعاتهم لرؤية نتائج الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، وقد أكدت الوزارة سير عملية تصحيح الامتحانات بشكل جيد، وهذا الانتظار يمر بطلاب البكالوريا بأوقات مليئة بالتوتر والحماس، حيث يترقبون بشغف معرفة نتائج جهودهم خلال الفصل الدراسي، وقد أعلنت الوزارة عن اكتمال عملية التصحيح ورفع النتائج بشكل رسمي، مما يزيد من حماس الطلاب والطالبات في انتظار إعلانها.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا

للاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني من خلال الرابط الموجود على الإنترنت. اختيار خدمات الإلكترونية المتاحة على الصفحة الرئيسية. اختيار خدمة “نتائج الامتحانات” أو ما يماثلها. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الاكتتاب وأي بيانات إضافية أخرى إذا لزم الأمر. النقر على اختيار “استعلام” وذلك للحصول على نتائج البكالوريا الطالب. سيتم عرض النتيجة بما في ذلك درجات الطالب في المواد التي أداها والنسبة المئوية الإجمالية للنجاح.

بعد ذلك، يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على نتائج البكالوريا بكل سهولة ودقة، وفي حال وجود أي استفسار أو حاجة للاعتراض، يمكن اتباع الإجراءات المحددة لتقديم الشكوى والاعتراض على النتائج.

رابط تقديم شكوى بخصوص نتائج الامتحانات في سوريا

لتقديم شكوى بخصوص نتائج الامتحانات في سوريا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا على الإنترنت. تحديد المواد التي ترغب في الاعتراض عليها من نتائج الامتحانات. دفع الرسوم المطلوبة لتقديم الشكوى، والتي تختلف حسب عدد المواد التي ترغب في الاعتراض عليها. إذا لزم الأمر، تحديد تاريخ لمراجعة الأوراق المتعلقة بالاعتراض.

بعد تقديم الشكوى، ستقوم الوزارة بالنظر فيها وإجراء التحقيقات اللازمة، وبعد ذلك سيتم إعلامك بموقف الوزارة من الشكوى، سواء كانت قد تم قبولها واتخاذ الإجراءات اللازمة أو رفضها بتوضيح الأسباب المحتملة.