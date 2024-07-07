جدد الآن.. منحة البطالة في الجزائر 2024 الأوراق والمستندات المطلوبة وأهم شروط القبول

منحة البطالة في الجزائر تقدم الدعم لإعادة كبير من الفئات التي تحتاج إلى ذلك ومن أهمهم في الشباب والعاطلين عن العمل حيث أن أشارت الحكومة أن المنحة يجب ان يتم تجدها كل سته اشهر حتى يتجنب الفرد يخاف الدعم المقدم من هذه المنحة لتلبية احتياجات الأفراد ومساعدتهم على رفع مستوى معيشتهم، ولكن يجب أن يحرص الشخص على توفر عدة شروط وضوابط لكي يتم قبوله في هذه المنحة وسوف نعرض لكم هذه الشروط وكيفية التسجيل وتسديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بالتفاصيل.

تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

اضغط على تسجيل الدخول لموقع وكالة التشغيل الجزائرية.

ثم اضغط على كلمة المرور واختار الخدمات الالكترونيه توجه إلى منحة البطالة واملأ استماره التسجيل بشكل صحيح.

واكتب جميع البيانات صحيحة وبعد ان تتأكد منها اضغط على كلمة التالي وارفاق الاوراق والمستندات واضغط على تجديد وانتظر حتى يتم الرد خلال 15 يوم.

شروط تجديد منحة البطالة الجزائر 2024

احرص على توفر عدة شروط وضوابط قبل التقديم في منحة البطالة والجزائر حيث أن أهم هذه الشروط التي يجب أن تتوفر فيها المتقدمين ما يلي: