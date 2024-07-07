تحسينات وميزات في واتساب عمر الازرق الاصدار الاخير 2024 تنزيل النسخة مجانا

يتضمن واتساب عمر أزرق عدد كبير من التحديثات في التصميم وإدارة المحادثات وايضا يوفر مميزات بلا حدود، حيث تعديل الصور والفيديوهات قبل إرسالها، ويمكنك التعديل بعد لارسال ايضا وارسال اكثر من 30 صوره او فيديو في المرة الواحدة وغيرها من المميزات الاخرى فهو من أشهر التطبيقات التي انتشرت في الاونة الأخيرة بين عدد كبير من المستخدمين في جميع الدول، لذلك ازداد البحث عن طريقه تنزيل واتساب عمر الأزرق وما هي مميزاته لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل المميزات الجديده وطريقة التنزيل.

طريقه تنزيل واتساب عمر الأزرق

تنزيل واتساب عمر الأزرق مجاني من خلال الرابط الخاص في عبر محرك البحث جوجل فقط اضغط على تنزيل، ثم اضغط على الشروط والأحكام ثم موافق وبعد ذلك قم بالتثبيت وفتح الواتس اب، وادخل رقم الهاتف بطريقة صحيحة ثم رمز التاكيد وتستطيع بعد ذلك استخدام الوتساب في اي وقت.

مميزات الواتساب عمر الأزرق الجديد