هنئ أصحابك وأحبابك.. أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

يبحث جميع المسلمين عن رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد حيث أن اليوم الأحد هو بداية شهر محرم وهو بداية عام هجري جديد أيضا وذلك ما ذكرته دار الإفتاء المصرية في تقرير لها يوم الجمعة وهو أن السبت هو المتمم لشهر ذو الحجة ويوم الأحد هو غرة من محرم، ويجب العلم أن حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد هو جائز شرعا وذلك لأن تلك التهنئة هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سوف نذكره لكم في السطور القادمة.

الجدير بالذكر أن المعايدة بالمناسبات الدينية لها دور في تقريب العلاقات ما بين الأقارب والأصدقاء والأحباب، لهذا السبب سوف نقدم لكم في السطور التالية رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد:

اللهم اجعل هذا العام مليء بالخير والبركة علينا وعليكم وكل عام وأنتم بخير.

أسأل الله أن يجعل هذا العام بداية جديدة لاختيار الصواب والهداية إلى طريق الحق.

مع حلول العام الهجري الجديد أسأل الله أن يبارك لكم فيه وأن يجعله عام تفريج للهموم.

مع بداية عام هجري جديد أسأل الله أن يعطيكم من فضله ويرزقكم خير هذا العام ويبعد عنكم شره.

أسأل الله تعالى أن يرزقكم العفو والعافية في هذا العام الجديد.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد للأحباب

سوف نقدم لكم في السطور القادمة مجموعة من أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد: