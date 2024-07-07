رابط مباشر.. نتائج البكالوريا Moed.gov.sy سوريا الموقع الرسمي الان

كشفت وزارة التربية السورية، عن ظهور نتائج البكالوريا اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو 2024، بما شمل كافة المحافظات السورية، إضافة إلى أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، خاصة وأن امتحانات هذه المرحلة انتهت يوم 13 يونيو 2024، وبدأ بعدها مباشرة أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من أسابيع، بحيث تم الإنتهاء من أوراق الإمتحانات، والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك التطبيق المعني بإستخراج النتائج.

التظلم على نتائج البكالوريا في سوريا

وأكدت وزارة التربية السورية، أن فتح باب التظلم سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة مباشرة، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من إعادة تصحيح المادة الخاصة به مرة أخرى، على أن يُراعي بأن النتائج سيتم رصدها مرة أخرى، لكن ستكون كل مادة راغب في التظلم عليها برسوم معينة تقوم الوزارة بتحديدها، وحتى يتضمن الطالب من إعادة تصحيح المادة الخاصة به من جديد.

كيف استعلم عن نتائج البكالوريا في سوريا

ويمكنك وبكل سهولة الإطلاع على كافة النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا في سوريا وجميع المحافظات السورية بكل سهولة، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-