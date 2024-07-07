صور مميزة وعبارات تهنئة العام الهجري الجديد 2024 رائعة لجميع أحبابك

في هذا اليوم المبارك، يحتفل المسلمون بالعام الهجري الجديد في مختلف بقاع الأرض، حتى أن هذا اليوم يُعيد ذكرى حياة رسولنا الكريم، ووفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية، فإن أمس السبت كان المتممم لشهر ذو الحجة 1445 هجريًا، على أن يكون اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1446، وعليه يبحث ملايين المسلمين حول العالم عن أبرز العبارات والجمل التي تُقال في هذا اليوم، بالإضافة إلى مشاركة الصور الرائعة إحتفالاً بهذه المناسبة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.
صور تهنئة العام الهجري الجديد 1446
وتتمثل أبرز الصور التي يمكننا تداولها فيما بينا كما يأتي:-
عبارات تهنئة العام الهجري الجديد 1446
من اروع العبارات التي يمكننا تداولها في هذا اليوم المبارك، ما جاء على النحو الأتي:-
- في ذكرى هجرة المصطفى نحتفل معكم بإحياءها وكل عام وانتم بخير.
- نرسل إليكم أسمى التهاني إحتفالاً بالعام الهجري الجديد 1446.
- كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
- أتمنى لكم حياة سعيدة وبداية عام هجري مميزة أمام الجميع.
- أسأل الله العلي العظيم أن يدخل الفرحة والسرور على قلوب الأمة الإسلامية.
- يارب أجعل هذا العام مليئ بالسعادة والخير أمام جميع امة حبيبك المصطفى.
- نسأل الله لكم الصحة والعافية بهذا اليوم المبارك.
- نتمنى لكم عام هجري جديد مليء بالسعادة والحب والعطاء.