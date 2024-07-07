صور مميزة وعبارات تهنئة العام الهجري الجديد 2024 رائعة لجميع أحبابك

في هذا اليوم المبارك، يحتفل المسلمون بالعام الهجري الجديد في مختلف بقاع الأرض، حتى أن هذا اليوم يُعيد ذكرى حياة رسولنا الكريم، ووفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية، فإن أمس السبت كان المتممم لشهر ذو الحجة 1445 هجريًا، على أن يكون اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1446، وعليه يبحث ملايين المسلمين حول العالم عن أبرز العبارات والجمل التي تُقال في هذا اليوم، بالإضافة إلى مشاركة الصور الرائعة إحتفالاً بهذه المناسبة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

صور تهنئة العام الهجري الجديد 1446

وتتمثل أبرز الصور التي يمكننا تداولها فيما بينا كما يأتي:-

عبارات تهنئة العام الهجري الجديد 1446

من اروع العبارات التي يمكننا تداولها في هذا اليوم المبارك، ما جاء على النحو الأتي:-