أرق العبارات وأجمل الكلمات وأفضل الأدعية أرسلها الآن لأحبابك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

يبحث الكثير من الناس عن عبارات تهنئة تناسب حلول العام الهجري الجديد 1446، لإرسالها للأقارب والأحباب والأصدقاء فهذه العبارات تنشر حالة من الود والمحبة بين الناس التي يجب أن تسود في حياتنا، ولأن هذا اليوم من أهم الأيام في السنة بسبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وانتصاره على الأعداء فقد يتنافس الناس في إرسال التهنئات إلى بعضهم البعض بمناسبة الهجرة.

تهنئات رأس السنة الهجرية

يبحث الناس تهنئات رأس السنة الهجرية لإرسالها إلى بعضهم البعض ومشاركة أجواء الحب والفرحة فيما بينهم وإليكم الآن بعض التهنئات المكتوبة.

أدعو الله عز وجل أن يهدينا جميعًا إلى النجاح في أداء واجباته، وأن يجعلنا سعداء في الحياة الدنيا والآخرة، وأتمنى لكم عامًا سعيدًا وأنتم في صحة وسلامة.

أتمنى لكم سنة هجرية سعيدة ومباركة، أيها الأحباء.

أُتمنى لكم عامًا مليئًا بالنعم والفرح والسعادة، فلنستغل هذه الفرصة للتوبة والرجوع إلى الله تعالى.

نحن نسعى إلى زيادة الدعاء والصدقة والإحسان في هذه الأيام المباركة. نتمنى لكم الخير والصحة والعافية دائماً.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة