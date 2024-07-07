ظهرت رسميا.. رابط استخراج نتائج الباكلوريا في سوريا 2024 عبر موقع نتائجنا الرسمي

في الوقت الحالي يوجد القليل من الوقت هو الفاصل بيننا وبين نتائج البكالوريا في سوريا، وذلك طبقًا لما قامت وزارة التربية السورية بتوضيحه، حيث قامت الوزارة بإصدار بيان رسمي على الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيسبوك، وحددت في هذا البيان الموعد المحدد الذي سوف يتم به ظهور النتائج في سوريا، ومن المقرر أن يكون هذا الموعد في يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث جاء هذا بعد انتهاء العمليات الخاصة بالتصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات النهائية، ومن خلال السطور التالية سنعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم

لقد قاموا طلاب وطالبات الثانوية العامة في سوريا ببدء الامتحانات الخاصة بهم في يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو 2024، وانتهت هذه الامتحانات في يوم الخميس الموافق 13 من شهر يونيو، ويمكن القيام بالاستعلام عن نتائج هذه الامتحانات من خلال إتباع الخطوات المحددة من قبل وزارة التربية السورية، والتي تتمثل في النقاط التالية:

في البداية سوف يحتاج الطالب القيام بالولوج إلى موقع نتائجنا.

بعد هذه الخطوة يلزم القيام بالنقر على خيار القائمة الرئيسية، ومن ثم تحديد خيار نتائج عام 2024.

بعد ذلك يجب تحديد نتائج امتحان البكالوريا – الدور الأول، ثم القيام بإدخال الاسم الخاص بالطالب ثلاثى.

بعد هذه الخطوة يلزم القيام باختيار الشعبة الدراسية، ومن ثم القيام بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

في النهاية يجب تحديد المدرسة التابع لها الطالب، ومن ثم القيام بالنقر على خيار عرض النتائج.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

تعتبر نتائج البكالوريا في سوريا من أهم النتائج، حيث تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من الطلاب والطالبات، وتتمثل هذه الأهمية في التالي: