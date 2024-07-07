رابط moed.gov.sy 2024 نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قرار رسمي عبر الموقع الخاص بالوزارة ، ان اليوم هو اليوم المرتقب والذى طال انتظارة لطلاب البكالوريا سوريا 2024 ، بعد ان قررت وزارة التربية السورية ليلة امس ان نتائج البكالوريا في الساعات القادمة وانة قد تم الانتهاء من التصحيح والرصد الخاص بطلاب هذه المرحلة التعليمية الهامة بالنسبة للطلاب المشاركين بها، ونلاحظ وجود بحث مكثف علي النتائج ليس فقط من قبل الطلاب بل من قبل اولياء الأمور نظرا لأهمة هذه المرحلة ، وقد تم تأخير النتائج في الفترة الماضية بسبب عمليات التصحيح والرصد لتكون النتيجة دقيقة وعادلة لطلاب البكالوريا سوريا 2024.

رابط moed.gov.sy 2024

أعلنت وزارة التربية السورية علي انة قد تم الاشراف على هذه الاختبارات من قبل العديد من المسؤولين بالوزارة وذلك من اجل ضمان عدم وجود أخطاء او تزوير في النتائج ، وبناء علي ذلك فقد قررت الوزارة عدم الاستعجال وقتها ، ولكن قد وصلنا الي الموعد الرسمي للاعلان عن النتائج اليوم الاحد الموافق 7 من يوليو 2024 واليكم التفاصيل اللازمة للحصول على نتائج البكالوريا 2024 سوريا.

نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية في سوريا 2024

بعد قرار وزارة التربية والتعليم السورية الأخيرة والتي اوضحت فية علي ان نتائج شهادة الثانوية العامة سوف يتم صدورها اليوم، يبحث طلاب البكالوريا سوريا 2024 عن الرابط الخاص بالحصول على النتائج الخاصة بهم ، وقد أشارت وزارة التربية علي انة سوف يتم الإعلان نتائج البكالوريا الكترونيا وذلك من اجل تسهيل عملية الحصول على النتائج للطلاب واولياء الأمور وسوف تحصل علي النتيجة الخاصة بك عن طريق الاسم ورقم الأكتتاب فقط.

ما هي خطوات الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا 2024

لكي يستطيع الطلاب في الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا يجب عليهم اتباع الأتي :-