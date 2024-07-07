صدرت بالاسم.. نتائج البكالوريا الصف التاسع 2024 سوريا الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
صدرت بالاسم.. نتائج البكالوريا الصف التاسع 2024 سوريا الان
نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم

أصدرت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا الان في جميع محافظات سوريا، بحيث يطلع عليها كافة الطلبة للدورة الأولى، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية الإطلاع على النتائج بالإسم فقط، مما يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المدرحلة الدراسية، وسنكشف لكم بعض الخطوات السهلة التي من خلالها ستتمكن من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

ظهور نتائج البكالوريا في سوريا

وأكدت وزارة التربية السورية، ان النتائج أصبحت متوفرة أمام جميع الطلاب والطالبات اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو 2024، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الدخول إلى موقع نتيجة نت والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع فتح باب التظلم بعد الإنتهاء من عرض النتائج مباشرة.

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صدرت بالاسم.. نتائج البكالوريا الصف التاسع 2024 سوريا الان

كيفية استعلام نتائج البكالوريا في سوريا

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج البكالوريا في مختلف المحافظات السورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

  • تذهب في بداية الأمر إلى موقع نتيجة نت.
  • ثم تقوم بإدخال اسم الطالب ورقم الإكتتاب الخاص بالطالب.
  • القيام بإختيار المرحلة الدراسية فيما بعد.
  • مع النقر مباشرة على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.
  • وفي نهاية الخطوات ستتمكن من الإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة البكالوريا بسوريا.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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