صدرت بالاسم.. نتائج البكالوريا الصف التاسع 2024 سوريا الان

أصدرت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا الان في جميع محافظات سوريا، بحيث يطلع عليها كافة الطلبة للدورة الأولى، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية الإطلاع على النتائج بالإسم فقط، مما يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المدرحلة الدراسية، وسنكشف لكم بعض الخطوات السهلة التي من خلالها ستتمكن من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

ظهور نتائج البكالوريا في سوريا

وأكدت وزارة التربية السورية، ان النتائج أصبحت متوفرة أمام جميع الطلاب والطالبات اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو 2024، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الدخول إلى موقع نتيجة نت والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع فتح باب التظلم بعد الإنتهاء من عرض النتائج مباشرة.

كيفية استعلام نتائج البكالوريا في سوريا

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج البكالوريا في مختلف المحافظات السورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-