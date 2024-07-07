بدون مصنعية .. سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الأحد 7 يوليو 2024

للذهب اهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين حيث يدخل في العديد من الاستخدامات، كما يعد الذهب من اكبر الموضوعات التي تثير الجدل في الفترة الأخيرة بعد حدوث حالة من الأرتفاع الكبير ، وقد يختلف سعر الذهب من يوم الي اخري ومن ساعة الي اخري وقد أشارت مصادر رسمية علي وجود ارتفاع جديد اليوم وبناء علي ذلك سوف نوفر لكم السعر المتداول في محلات الصاغة.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم

يتسأل الكثير من المواطنين عن سعر السبيكة التي تبلغ من الوزن 10 جرامات، خصوصا بعدما أرتفع سعر الذهب امس بقيمة 50 جنية في الجرام الواحد ، وقد وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرام كالاتي :-

تبلغ السبيكة ال 10 جرام عيار 18 قيمة 27.300 ج مصري ، الذي يعد سعر الجرام 2.764 ج مصري.

تسجل السبيكة التي تبلغ 10 جرامات عيار 21 قيمة 35.200 ج مصري ، الذي يعد سعر الجرام 3.225 ج مصري.

تسجل السبيكة التي تبلغ 10 جرامات عيار 24 قيمة 37.562 ج مصري الذي يبلغ سعر الجرام 3.686 ج مصري.

كم تبلغ مصنعية الذهب ؟

تختلف المصنعية والدمغة من تاجر الي اخر وسوف نتناول معا القيمة التقريبية للمصنعية :-

تتراوح مصنعية الجرام من عيار 21 تتراوح بين 100ج مصري كحد ادني ، بينما يصل الحد الأقصي للمصنعية 150 جنية، والجدير بالذكر ايضا ان ذلك مصنعية تضاف علي القيمة الاصلية للجرام .

قد تبلغ مصنعية للجرام الذهب عيار 18 قيمة 12% من قيمة الاصلية للجرام.

يبلغ سعر المصنعية للذهب عيار 24 قيمة من 80 ج مصري الي 100 ج مصري.

ما هي اهم استخدامات الذهب ؟

يوجد للذهب العديد من الاستخدامات ولا تقتصر علي انه زينة او مصدر للحفاظ علي قيمة الأموال الخاصة بك ، بينما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل :-