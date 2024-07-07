لا تفوتك.. موعد يوم عاشوراء 2024-1446 وما هي الأعمال المستحبة

يبحث ويتساءل الكثير من المسلمين عن موعد يوم عاشوراء 2024-1446 لأن هناك من اعتاد على صيامه للحصول على الأجر الكبير، هناك حدث عظيم ولن ينسى في ذلك اليوم منذ آلاف السنين، عندما نجى الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وقومه الظالمين واغرق بهم البحر، كما وقعت عدة أحداث في يوم عاشوراء وهناك من يحتفل بهذا اليوم لنصرة نبي الله موسى،

كما يعتبر الشيعة يوم عاشوراء هو يوم حزناً لأن في نفس هذا اليوم مع اختلاف السنة قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي، لكن الحدث الأكبر هو نجاة موسى عليه السلام، لذلك المسلمين يوم عاشوراء من العام للعام بفارغ من الصبر، وهناك الكثير من الأعمال المستحبة والأقرب إلى الله في يوم عاشوراء نتعرف عليها عبر الفقرات التالية وننشر لكم أيضاً موعد يوم عاشوراء 2024-1446.

موعد يوم عاشوراء 2024-1446

يوم عاشوراء هو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول العربية، كما يحتفل المسلمين جميعاً من مشارق الأرض ومغاربها بحلول تلبك اليوم العظيم وهو اليوم العاشر من محرم، ولذلك يتساءل الكثير عن موعده استعداداً لصيامه والحصول على الأجر والثواب، حيث يوافق يوم عاشوراء للسنة الهجرية 1446 يوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو 2024، ومن استطاع عليه صيام يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء ولكم الأجر والثواب عند الله، وفي هذا اليوم اكثروا من الذكر والصلاة والدعاء والاستغفار.

أهم أحداث يوم عاشوراء

هناك عدة أحداث في اليوم العاشر من محرم وهو الشهر الأول في العام الهجري، لقد نجى الله نوح وقومه من الغرق والهلاك القوم الكافرين، مما نجى الله سيدنا موسى ومن معه من فرعون وظلمه، ومثل هذا اليوم غفر الله لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وتاب عليه، وليس فقط بل كان اليوم 10 من محرك هو يود رد سيدنا يوسف لأبيه يعقوب ورفع البلاء عن سيدنا يعقوب وغفر لسيدنا داود و نجى نبي الله سليمان من بطن الحوت عندما وهب له ملكاً، فهل يوجد أعظم من هذا اليوم، لذلك عليكم اغتنام الفرصة في الصيام والتضرع إلى الله عز وجل لعلنا جميعاً أن نكون من المقبولين والتائبين.