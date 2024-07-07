برقم الجلوس.. نتائج الباكلوريا في سوريا 2024 عبر هذا الرابط الرسمي.. الف مبروك

الدكتور عامر المارديني، وزير التربية في سوريا، على وشك أن يعلن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة للدورة الأولى لعام 2024 في جميع المحافظات السورية، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، وقد أكدت وزارة التربية السورية في الأيام الأخيرة أن نتائج شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر بيان رسمي للوزارة يذاع في المؤتمر الصحفي الذي سيبث على قناة التربية السورية، خلال هذا المؤتمر الصحفي، سيتم الإعلان عن اعتماد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في كافة المحافظات السورية.

رابط نتائج الباكلوريا في سوريا

للدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في سوريا، اتبع الخطوات التالية للحصول على نتيجة البكالوريا لعام 2024:

أولاً، قم بفتح الموقع الرسمي لموقع نتائجنا.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسيةأولًا ينبغي زيارة منصة موقع وزارة التربية السورية وذلك عن طريق استخدام الرابط

من خلال استخدام القائمة الرئيسية المتواجدة في على الموقع يمكنك أن تنقر على أمر نتائج الاختبارات.

تحديد اختبارات البكالوريا في سوريا الدورة الأولى.

يتم تحديد الشعبة الدراسية الخاصة بالطالب سواء علمي أو أدبي.

بيانات الطالب يتم إدخالها بالكامل وبكل دقة، ومنها الاسم ثلاثيًا والرقم الخاص بالاكتتاب.

الضغط فوق استعلام لعرض تفاصيل النتيجة.

رابط وزارة التربية لاستخراج النتائج

كما توفر وزارة التربية السورية خيارات أخرى للاستعلام عن النتائج، يمكنك تحميل تطبيق “نتائج التربية السورية” من متجر جوجل بلاي على هاتفك الذكي، والذي يتيح لك الوصول إلى النتائج بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام موقع “علوم للجميع” كبديل للحصول على نتائج البكالوريا.