لبي احتياجات اطفالك.. تردد قناة وناسه لولو الجديد 2024 على نايل سات

mariam ali تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لبي احتياجات اطفالك.. تردد قناة وناسه لولو الجديد 2024 على نايل سات
تردد قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال هي إحدى القنوات العربية المخصصة للأطفال والتي تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد، تأسست القناة لتلبية احتياجات الأطفال في العالم العربي من حيث البرامج التي تجمع بين الفائدة والتسلية، وتحرص على تقديم محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية من الأطفال.

قناة وناسه الفضائية

تتميز قناة وناسة للأطفال بمجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، والمسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال العقلية والمعرفية، تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية والأخلاقية لدى الأطفال من خلال برامجها، حيث تقدم محتوى يساهم في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتفكير النقدي، كما تولي قناة وناسة للأطفال اهتمام خاص باللغة العربية، حيث تعتمد في معظم برامجها على اللغة الفصحى، مما يساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم اللغوية واكتساب مفردات جديدة، إضافة إلى ذلك، تعمل القناة على تقديم برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل، مما يعزز من تجربة المشاهدة لديهم، وإحدى السمات البارزة للقناة هي تركيزها على تقديم محتوى آمن وملائم للأطفال، حيث تخضع جميع البرامج لمراجعة دقيقة لضمان خلوها من أي مشاهد أو مضامين غير ملائمة، كما تتعاون القناة مع خبراء في مجال الطفولة والتعليم لضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال.

تردد قناة وناسه
تردد قناة وناسه

تردد القناة على نايل سات

  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة القناة: HD.
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معلومات الكاتب
mariam ali

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