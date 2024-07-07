تحميل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا 2024 Apk نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy 2024 حسب الاسم

تعد نتيجة البكالوريا في سوريا من اهم الاخبار التعليمية التي حصلت علي عدد كبير في عملية البحث في الفترة الأخيرة، وقد أكدت مصادر رسمية علي صدور النتائج اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو لعام 2024، كما اكدت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الاخذ في الاعتبار ومراعاه الطلاب والحرص علي مصالحهم اثناء رصد الدرجات، كما انه يعتمد معظم المدارس في تحديد المعدل علي 10 في تحديد نسبه الرسوب و النجاح.

نتائج الباك في سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية علي موعد ظهور نتيجة البكالوريا في سوريا اليوم الأحد السابع من شهر يوليو لعام 2024 ، كما انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليه التصحيح ، وترصيد الدرجات الكترونيا، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من عمليه التصحيح ، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة قريبا، كما أوضحت ايضا علي رفع النتيجة علي شبكة الانترنت وذلك في أطار التسهيل علي جميع الطلاب.

رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2024

يستعد الكثير من الطلاب في الحصول علي نتائج البكالوريا في سوريا ، والتي يطلق عليها ايضا نتائج امتحانات الثانوية العامة والمهنية ، واليكم الخطوات اللازمة من اجل الحصول علي النتائج وهي كالاتي :-

في البداية يجب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم السورية. ويمكنك تحميل تطبيق نتائج الامتحانات السورية عن طريق الدخول من هنا الضغط علي ايقونة النتائج الذي توجد في القائمة الرئيسية. علي الطالب املاء البيانات الخاصة به. يتم تحديد القسم الخاص بالطالب. ثم تحديد العام الدراسي. ثم يقوم الطالب بختيار الدور الأول. وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابه اسمة رباعي ورقم الأكتتاب الخاص بة الخاص به. ثم يقوم الطالب بالضغط علي زر البحث وسوف تظهر النتيجة.

طريقة حساب معدل نتائج البكالوريا السورية

تختلف طريقة حساب معدل الدرجات من مرحلة الي اخري ، ويكون المجموع الكلي لدرجة البكالوريا 2900 درجة ، حيث يتم تقسيم درجة البكالوريا بالطريقة التالية :-

اللغة العربية من 400 درجة. اللغة الإنجليزية من 300 درجة. اللغة الفرنسية من 300 درجة. اللغة الروسية من 300 درجة. ماده الرياضة من 600 درجة. ماده علم الاحياء من 300 درجة ماده الفيزياء من 400 درجة. ماده الكيمياء من 200 درجة. ماده التربية الوطنية من 200 درجة.

بالتالي يكون المجموع الكلي لهذه المواد 2700 درجة و باقي الدرجات التربية الإسلامية من 200 درجة.