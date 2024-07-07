ظهور نتائج البكالوريا 2024 سوريا دمشق وجميع المحافظات الان

أعلنت وزارة التربية السورية، عن ظهور نتائج البكالوريا اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن هذه النتائج أصبحت أمام جميع الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات السورية، بحيث يتمكنوا من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، إضافة إلى أن وزارة التربية بذلت قصارى جهدها في الفترة الأخيرة لكي يتم الإعلان عن هذه النتائج.

عرض نتائج البكالوريا في سوريا

وأكدت وزارة التربية السورية، أن نسبة النجاح لمرحلة البكالوريا لهذا العام جاءت أعلى من العام الماضي، نظرًا لكم التسهيلات التي وفرتها الوزارة أمام جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح لضمان الإجابة عليها من قبل الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية، مع العلم أن فتح باب التظلم سيتم فتحه خلال ساعات قليلة من الأن بحيث يتقدم إليه جميع الطلبة.

خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا

ويمكنك استخراج نتائج البكالوريا في سوريا وجميع المحافظات السورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-