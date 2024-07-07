ظهرت الان..نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2024 عبر الموقع الرسمي برقم الاكتتاب والاسم

أعلنت وزارة التربية السورية، منذ قليل أنّه سيكون بإمكان أي طالب في سوريا الاستعلام عن نتائج البكالوريا لعام 2024، الدورة الأولى، من خلال الرابط الرسمي للوزارة أو عبر تطبيق خاص بنتائج الاختبارات، يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم باستخدام اسمهم ورقم اكتتابهم فقط، حيث انتظر الآلاف من الطلاب بفارغ الصبر موعد ظهور هذه النتائج، نظرًا لأنها ستحدد مستقبلهم التعليمي وفرصهم في الالتحاق بالجامعات المرغوبة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتائج البكالوريا فى سوريا بكل سهولة ويسر.

نتائج البكالوريا فى سوريا برقم الاكتتاب 2024:

خلال الساعات القليلة المقبلة ستكون نتائج البكالوريا في سوريا جاهزة في جميع المحافظات. وكانت وزارة التربية السورية قد أعلنت سابقًا أن النتائج ستظهر اليوم الأحد الموافق 7 يوليو في كافة المحافظات، وذلك من خلال تطبيق خاص بنتائج الامتحانات، ولكي يستعلم الطالب عن نتيجته، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات على جهازه المحمول.

تحديد قسم الصف التاسع للاستعلام عن نتيجة البكالوريا.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب ورقم اكتتابه.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، ستظهر

نتائج الاختبارات التي خاضها الطالب في غضون ثوان.

ظهور نتائج البكالوريا فى سوريا برقم الاكتتاب:

وفقًا لما أتاحته وزارة التربية السورية، هناك رابط رسمي على موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا. ويمكن للطلاب متابعة هذه النتائج من خلال الخطوات التالية بسهولة: