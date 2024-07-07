أجل صور ورسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024.. ابعتها لأصدقاء وأحبابك الان

مع صباح اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، تصدرت محركات البحث جوجل حول استطلاع دار الإفتاء المصرية عن هلال شهر المحرم لعام 1446 هجريًا، بالإضافة إلى أن الكثير يرغبون في التعرف على أفضل الرسائل والعبارات التي يتم تداولها في هذا اليوم المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء هو أول أيام السنة الهجرية، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالرسائل المتداولها في هذا اليوم.

جواز التهنئة في العام الهجري الجديد 1446

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهنئة بالعام الهجري الجديد مستحب شرعًا، لما فيها من إحياء ذكرى هذا اليوم المبارك وذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأيام التي شُرع فيها هذا اليوم المبارك، وحث التذكر بأيام الله لما فيه التعبير عن النعم وبداية عام جديد يتجدد فيه الأعوام على الناس، وعليه فإن التهنئة في تلك اليوم مستحب.

عبارات تهنئة العام الهجري الجديد

مع أجل العبارات التي يمكنك تداولها للتهنئة في هذا اليوم المبارك، وفقًا لما يلي:-