وأخيراااااً.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. الاستعلام بالرقم القومي

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
وأخيراااااً.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. الاستعلام بالرقم القومي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

ينشغل المواطنين من جميع محافظات مصر بمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024، يعتبر هذا المعاش ضمن المساعدات النقدية التي خصصتها الدولة للفئة المتعففة الأولى بالرعاية، ويأتي هذا الدعم بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطنين، مما أصبحت الدولة تسلط الضوء على تلك الفئة وتعمل على تلبية احتياجاتهم، وتسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحسين معيشة المواطنين من فئة الاستحقاق،

ورغم كل الأزمات التي تمر بها الدولة بسبب التدهور الاقتصادي إلا أن يد العون مازالت ممدودة لمساعدة المواطنين، منذ تولى السيد الرئيس حكم الدولة وبرنامج تكافل وكرامة مستمر، ترقبوا معنا التقرير التالي لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

حتى العام الجاري 2024 وصل إجمالي عدد المستحقين للدعم معاشات تكافل وكرامة نحو 12 مليون إمراة مما يصل إجمالي الأسر نحو 52 أسرة، ومازالت وزارة التضامن تستقبل المزيد من المستحقين، وهذا ما يقلل من نسبة الفقر والجوع لأن المواطنين يجدون الدخل الشهري الذي يستندون عليه في تلبية مطالبهم الأساسية، وقد حددت وزارة التضامن الإجتماعي موعد رسمي لصرف مستحقات المعاش والذي يأتي في منتصف كل شهر يوم 15،

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

وسوف يتم تبكير الموعد حالة اقتراب أي مناسبة وهذا بتوجيهات من مجلس الوزراء، وقد تم تطبيق زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس الماضي 2024 تصل 15، وبعد أيام يحصل المستفيدون على مستحقات يوم الأثنين الموافق 15 من يوليو 2024 من خلال البريد المصري والصراف الآلي ATM.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

لمعرفة ما يهمك عن معاش تكافل وكرامة قيمة المعاش أو تقديم شكوى بسبب توقف كارت الصرف عليكم اتباع ما يلي:

  1. أولاً الدخول من خلال الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  3. الضغط استعلم عن نتيجتك.
  4. إدخال الرقم القومي.
  5. أو إضافة رقم الكارت.
  6. ثم النقر على استعلم الآن.
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يس خالد

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