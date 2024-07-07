100 ألف.. طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة 100 ألف دينار.. شوف الراتب كم

كشفت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن استمرار صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تم التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، بحيث يتحصل عليها جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بمختلف محافظات العراق، حتى أن هذه الزيادة جاءت لتُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين العراقيين، تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

حددت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، وجاءت على النحو الأتي:-

يزداد الراتب من 400 إلى 500 ألف دينار عراقي مع تطبيق 100 ألف زيادة.

بينما يرتفع الراتب ليُصبح 550 ألف دينار بدلاً 450 ألف دينار.

كما أن الراتب بعد أن كان 650 ألف دينار سيكون 750 ألف دينار.

هذا وأن قيمة الراتب يُصبح 700 ألف دينار بدلاً من 800 ألف دينار.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، كما يلي: –