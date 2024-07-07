الإعلان الترويجي الأول.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 وتردد القنوات الناقلة

يترقب الجمهور من جميع الدول العربية والأوربية إعلان موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 الحلقة 165، ويريدون الإطلاع على أبرز الأحداث التاريخية والصراعات التي يخوضها الغازي عثمان أرطغرل ضد البيزنطيين والمغول، وخاصةً بعد أن شهد الموسم الخامس تطورات كثيرة واستطاع عثمان أن يهزم المغول ويكشف خيانه الأعداء، ومن أبرز المشاهدة في الموسم السابق موت يعقوب واسرار هولو لفيرا على الانتقام لأبيها ورفضها العودة مع أورهان، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 وأهم أحداثه والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

أفادت العديد من المصادر الفنية التركية عن وجود موسم سادس من المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان، على أن يستعد الآن فريق العمل في تصوير الحلقات الأولى من الموسم السادس، ومن المقرر أن يتم طرحه في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء التجهيزات

ومن المؤكد أن يتم عرض قيامة عثمان في أكتوبر المقبل ويعرض بشكل حصري على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، و يذاع مترجم على قصة عشق وفيديو لاروزا ويعرض الخميس على قناة الفجر الجزائرية

قصة وأحداث مسلسل قيامة عثمان

قبل أن ينتهي الموسم الخامس من المؤسس عثمان استطاع عثمان أن يكشف التلاعب الذي يحدث من البيزنطيين وتحالفهم مع بعض الأشخاص كي يتسللون داخل الدولة ومعرفة الأسرار لوضع فخ لعثمان، لكن ذكاء عثمان وشجاعته جعلت يكشف كل هذا ويدمر من يقترب من كيان الدولة العثمانية التي يسعى لتأسيسها،

مما حاول عثمان في الموسم الخامس أن يحتل بورصة ويدخل في هجوم قوي أمام قسطنطين، ويعده عثمان أن بورصة سوف تكون ملكاً للدولة العثمانية ولا تكون إلا مقبرة لكم يوماً من الأيام، ويعتبر الموسم السادس من قيامة عثمان هو نقطة البداية لتدمير الأعداء وتأسيس الدولة وبناء القلعة، لكن يشهد أيضاً أحداث مؤثرة للغاية عندما يموت أورهان وبالا زوجة عثمان الأولى.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد : 10796.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية