الف مبروووووك.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 يترقبها الطلاب من جميع محافظات مصر القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وغيرها الكثير على احر من الجمر، مما تتزايد معدلات البحث منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن اقتراب أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لن تطمئن قلوب الطلاب إلا بعد ظهور النتائج رسمياً والإطلاع عليها بشكل كامل، لن يفكر طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الفترة سوى في النتائج وكيفية استخراجها للإطلاع على الدرجات ونسب النجاح،

حيث تقدم الألف من الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات و نظام 3 سنوات لكل من الفرع التجاري والزراعي والفندقي والزراعي، وكانت الأجواء داخل اللجان المدرسية مؤمنة للغاية نتيجة لحملات التفقد التي قامت بها مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أصبح بإمكان الطلاب جميعاً أن يحصلون على نتائجهم بكل سهولة دون الذهاب للمدرسة عن طريقة الاستعلام الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم الفني، يمكن الاستعلام من خلال الهاتف المحمول أو من الكمبيوتر عند اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تأتي على النحو التالي:.

قم بزيارة الموقع الرسمي بوابة التعليم الفني. ثم اختر السنة الدراسية. حدد الفصل الدراسي. اختر الفرعالعلمي. إدخال اسم الطالب. إضافة رقم الجلوس. ثم الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية بداية من 25 من مايو الماضي، مما أدى الطلاب أولاً الامتحانات العملية، ثم انطلقت الامتحانات الأساسية يوم السبت 8 من يونيو، واستمرت فترة الامتحانات حتى يوم 27 من يونيو الماضي، ولن يمر على انتهاء الامتحانات سوى 10 أيام لكن الطلاب يشعرون بالتوتر ويريدون النتائج في أقرب وقت ممكن، حيث كشفت العديد من المصادر التعليمية أن نتائج الدبلومات الفنية تظهر في غضون ساعات قليلة