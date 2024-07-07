مبرووووك.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس والاسم  عبر موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 بأرقام الجلوس في جميع المحافظات تعتبر من أهم النتائج التى يتم البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث ينتظر حوالي 815 ألف طالب في الثانويات الفنية بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وغيرها من المحافظات معرفة موعد الإعلان عن نتائج دبلومات الصناعة والتجارة والزراعة والفندقي سواء للنظام الثلاثي أو الخماسي، وبما أن نتائج الدبلومات الفنية يتم الإعلان عنها في توقيت واحد لجميع الأنظمة الدراسية، سنقوم خلال السطور القادمة بتقديم المعلومات الكاملة عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني:

تم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية في 27 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين، ينتظر الكثير من طلاب الدبلومات بفارغ الصبر موعد الإعلان عن النتائج، فهم يريدون التأكد من أن مجهوداتهم خلال العام الدراسي الماضي قد نجحت، وإذا ما كانوا سيتمكنون من الالتحاق بأحد الكليات والمعاهد الفنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس في الأسبوع القادم، وسوف تظهر هذه النتائج ضمن تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة من الثانوية العامة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني:

باستخدام بوابة نتائج التعليم الفني، يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من معرفة نتائجهم بسهولة. وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح بوابة نتائج التعليم الفني.

اختيار “نتائج الدبلومات الفنية”.

تحديد الدور الأول لعام 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال اسم الطالب.

تحديد القسم (صناعي، تجاري، زراعي أو فندقي).

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد اتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم في الدبلومات الفنية للعام الدراسي السابق.