رابط موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم 2024 وتطبيق نتائج الامتحانات الذي يبحث عنه الطلاب داخل العديد من المحافظات في سوريا لمعرفة نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2024، حيث يتم البحث أيضا عن استخراج النتيجة وذلك للاطمئنان علي المواد التي تم الاختبارات فيها من قبل الطلاب ومعرفة درجاتهم التي تم الحصول عليها وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية لذلك في هذا المقال سوف نعرف نتائج البكالوريا سوريا.

رابط موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم 2024

يتاح البحث عن نتائج امتحانات البكالوريا سوريا علي موقع وزارة التربية السورية واتباع كافة الخطوات بانتظام للحصول علي النتيجة واستخراجها بسهولة من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول إلي موقع وزارة التربية السورية.

ثانيا يتم فتح الموقع والدخول علي صفحة القائمة من خلال هذه القائمة يتم اختيار نتائج الامتحانات.

ثالثا يمكن تحديد مرحلة التعليم البكالوريا.

رابعا كتابة العام الدراسي الحالي 2024الدور الاول امتحان نهاية العام.

خامسا القيام بكتابة اسم الطالب ثلاثي بشكل صحيح.

سادسا تدوين رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة والمدرسة التابع لها مع تحديد الشعبة العلمية التابع لها الطالب او الطالبة علمي او أدبي.

سابعا النقر علي كلمة ظهور النتيجة.

ثامنا الانتظار قليلا حتي يتم عرض النتيجة في حالة ظهورها ليتم معرفة جميع الدرجات التي تم حصول الطالب او الطالبة عليها في المواد التي تم الامتحان بها والمجموع الذي تم الحصول عليه من المجموع الكلي.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا 2024

يمكنكم تحميل تطبيق نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من منصة تطبيق نتائج الامتحانات، حيث بدأت اختبارات البكالوريا في سوريا 2024 في السابع والعشرون من شهر مايو الماضي لعام 2024 واستمرت حتي يوم الثالث عشر من شهر يونيو 2024 الماضي قبل عيد الاضحي المبارك وتم الانتهاء من الامتحانات وتم البدء في عمليات التصحيح وتسكين الدرجات والمراجعة خلال هذه الفترة الحالية بحضور السادة المشرفين علي المراجعة والتدقيق في الاجابات والوقوف بجانب الطلاب في المقام الاول ومراعاتهم.

اكدت وزارة التربية والتعليم السورية انه قد تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة الروسية بجانب اللغة الفرنسية وان مادة الفيزياء ومادة الفلسفة تم التصحيح بنسبة 100 % وباقي باقي المواد الدراسية لكافة الشعب العلمي والادبي، اعربت الوزارة ان نسب النجاح هذا العام سوف تكون مرضية لجميع الطلاب واولياء الامور في جميع محافظات الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة شهادة البكالوريا سوريا لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن موعد ظهور نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لعام 2024 الدور الأول لشعبتي العلمي والأدبي اليوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو الحالي لعام 2024 وذلك يتم رفعها رسميًا علي موقع الوزارة بعد الإعلان عن اسماء الطلاب الأوائل والتهنئة والتبارك لهم وتكريمهم ومع خالص التوفيق لجميع الطلاب.