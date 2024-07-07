مبررروك النجاح نتيجة البكالوريا سوريا 2024 أدبي وعلمي الآن رابط مفعل وسريع

نتيجة البكالوريا سوريا 2024 أدبي وعلمي الآن رابط مفعل وسريع، مازال البحث مستمر في زيادة من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول الاستعلام عن نتيجة شهادة البكالوريا واستخراجها، حيث من المعروف ان هذه المرحلة مرحلة الثانوية، مرحله هامة يتم من خلالها تحديد مصير الطلاب للانتقال للمرحلة الجامعية ومعرفة مستقبلهم التعليمي، لذلك في هذا المقال سوف نعرف بالتفصيل كيفية الحصول علي نتيجة البكالوريا سوريا 2024.

نتيجة البكالوريا سوريا 2024 أدبي وعلمي

اعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن موعد ظهور نتائج امتحانات شهادة البكالوريا السورية بجميع شعوبها، وذلك في يوم الاحد الموافق السابع من شهر يوليو الحالي لعام 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث يتم الاعلان عن اسماء الطلاب الاوائل والاتصال بهم والتهنئة لهم ثم يتم رفع النتيجة رسميا علي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، مع خالص الامنيات بالتفوق والسداد لجميع الطلاب، حيث يتم ظهور النتيجة علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا بسوريا

وضعت وزارة التربية السورية رابط إلكتروني رسمي خاص بالوزارة يمكن من خلاله الاستعلام والشكاوى والاستفسار ايضا علي نتائج امتحانات الطلاب بكافة المراحل التعليمية واستخراج الشهادة وطباعتها دون التوجه إلي المدرسة، توفيراً للوقت والجهد علي الطالب أو الطالبة وأولياء الأمور ولذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية، كما يتوفر أيضا الكشف عن النتيجة واستخراجها من خلال تطبيق النتائج الامتحانات عن طريق تحميلة علي جوالك من خلال المتجر الخاص بكل جوال للاستلام النتيجة بسرعة وفي الحال.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2024 سوريا

يمكن الكشف علي نتيجة البكالوريا سوريا واستخراجها بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلي:

التوجه في بداية الامر الي الموقع الرسمي لوزارة التربية.

الدخول الي القائمة الرئيسية واختيار نتائج الامتحانات.

تحديد مرحلة الثانوية اختيار نتائج البكالوريا الدور الاول العام الدراسي الحالي 2024.

القيام بادخال بيانات الطالب او الطالبة بطريقة صحيحه وسليمة مثل اسم الطالب او الطالبة ثلاثي، رقم الجلوس الخاص، تحديد القسم العلمي التابع له كلا منهما الشعبة العلمية أو الأدبية، واليكم رابط نتائج التاسع سوريا.

يتم الضغط علي كلمة استخراج النتيجة والانتظار قليلًا لتحميل وعرض النتيجة في حالة ظهورها تعرض النتيجة بالكامل ومعرفة جميع الدرجات التي يحصل عليها كل تلميذ او تلميذة والمجموع الذي تم الحصول عليه من المجموع الكلي.