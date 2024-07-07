الاستعلام عن دعم الإسكان العسكري بالأردن 2024.. وشروط استحقاق الدعم

الإسكان العسكري في الأردن هو مبادرة قامت بها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم والمساندة للعسكريين تقديراً لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن، تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية مخصصة للضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة الأردنية، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير بيئة مستقرة لهم ولعائلاتهم، ويتم تنفيذ هذه المبادرة وفقاً لشروط محددة تضعها الحكومة لضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل ومنصف، كما تعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزام الحكومة بتحسين أوضاع العسكريين وتقديرهم على ما يبذلونه من جهود في حماية الوطن وخدمة المجتمع.

الاستعلام عن دعم الإسكان العسكري بالأردن

للاستعلام عن دعم الإسكان العسكري في الأردن لشهر يوليو 2024 والتحقق من أسماء الأشخاص المقبولين في الدعم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الأردنية.

أدخل الرقم الوطني والرقم العسكري بشكل صحيح في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على زر “إرسال” للمتابعة.

بعد تسجيل الدخول، يمكنك الاطلاع على قوائم قروض الإسكان العسكري المتاحة على الموقع.

إذا كنت ترغب في الحصول على القوائم بصيغة PDF، انقر على زر “تحميل”.

انتظر لبضع ثوان حتى يتم تحميل الكشوفات، وستكون حينها قادراً على قراءة جميع التفاصيل التي تحتاجها.

باتباع هذه الخطوات ستتمكن من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بدعم الإسكان العسكري بكل سهولة.

شروط الإسكان العسكري الأردني

للحصول على دعم الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المستحقين، وهي كالتالي: