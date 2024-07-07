وزارة التربية السورية تعلن ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية 2024

نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية، منذ الساعات القليلة الماضية وقد تزايدت محركات البحث في جوجل على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور في سوريا عن ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة، واليوم وفقا لما قامت وزارة التربية السورية بإعلانه للطلاب، سوف يتم ظهور النتائج اليوم الأحد بتاريخ 7 من يوليو 2024 كما كانت قد حددته الوزارة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والان سوف نعرض لكم خطوات الوصول إلى النتائج إلكترونيا.

نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية في سوريا 2024

قامت وزارة التربية السورية بمخاطبة طلاب الثانوية العامة الاعزاء عبر الموقع الالكتروني لها موضحة للطلاب انتهاء كوادر الوزارة من أعمال التصحيح والآن هم على وشك الانتهاء من أعمال التنتيج والتدقيق الأخيرة، ووفقا لذلك سوف يتم صدور نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية بمختلف فروعها صباح اليوم في تمام العاشرة صباحا، وأضافت الوزارة أنه بإمكان الطلاب متابعة القناة التربوية السورية في صباح اليوم حيث ستتولي القناة البث المباشر لبيان الوزارة للإعلان عن نتائج الامتحانات العامة واعلان اسماء اوائل الشهادة الثانوية العامة والمهنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة والمهنية في سوريا

بناء على تصريحات وزارة التربية السورية بتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة والمهنية عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، أصبح بإمكان الطلاب القيام بذلك والحصول على النتائج عبر القيام بالخطوات الآتية: