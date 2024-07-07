“مغامرات ماجد”.. تردد قناة ماجد كيدز للأطفال الجديدة 2024 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات لمتابعة أروع أفلام الكرتون

تعد قناة ماجد كيدز للأطفال واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية للأطفال في العالم العربي، حيث تلتزم بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يعزز من قيم وأخلاق الجيل الناشئ، تهدف القناة إلى تأسيس جيل جديد متشبع بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة من خلال برامجها المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، كما تُعرض برامج القناة وأفلامها الكرتونية على مدار الساعة، مما يضمن استمرارية الترفيه والتعليم للأطفال دون انقطاع، وإضافة إلى ذلك فإن جميع برامجها تُقدم باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز اللغة والثقافة العربية لدى الأطفال.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ماجد عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ماجد كيدز

انطلقت قناة ماجد للأطفال في عام 2015، وتندرج ضمن مجموعة قنوات شبكة أبوظبي الإعلامية.

تختص القناة بتقديم مجموعة متنوعة من أفلام الرسوم المتحركة التي تلقى إعجاب الأطفال.

بالإضافة إلى بثها لبرامج ومسابقات ترفيهية وتعليمية.

تُولي القناة اهتمامًا خاصًا بتوفير محتوى كرتوني يُناسب الأطفال ويعزز من ترفيههم وتعليمهم.

استمدت قناة ماجد اسمها من مجلة “ماجد” الشهيرة في أبوظبي، والتي لا تزال تُنشر حتى اليوم.

تتميز المجلة بتخصصها في تقديم محتوى يُناسب الأطفال، ويتضمن العديد من الألعاب والبرامج التي تُسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفكرية.

تحرص القناة على تقديم محتوى يدمج بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأسرهم.

طريقة استقبال تردد قناة ماجد كيدز الجديد

يمكنك استقبال تردد قناة ماجد للأطفال بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق اتباع الخطوات التالية: