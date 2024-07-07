“مغامرات توم أند جيري الجديدة” أضبط الآن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى المسلسلات الكرتونية

قناة توم وجيري الجديدة لقد تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة لأنها من القنوات الفضائية الشيقة التي أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في تزايد مستمر لذلك سوف نوضح التردد الجديد لقناة توم وجيري من أجل متابعة أفضل المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة للأطفال لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة على مدار 24 ساعة.

أضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة

ترغب الأسر العربية على أسعاد أطفالهم الصغار لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة جميع الأغاني مع المسلسلات الكرتونية المضحكة ومن أهمها كرتون توم وجيري الجديدة وكرتون بطوط وكرتون ميكي وغير ذلك من المسلسلات الكرتونية الممتعة لطفلك لذلك إليكم تردد القناة الفضائية على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

حدث الآن تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة