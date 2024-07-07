اغتنم الفرصة بخصم 25%… عروض جرير للجوالات سامسونج اس 1 وسعر الهاتف قبل الخصم وبعده

عروض جرير للجوالات سامسونج من الشركات الرائدة جدا في صناعة الهواتف، والتي قد قامت بإطلاق هاتف سامسونج جالاكسي اس 1، والتي يتميز بمجموعة من المميزات التي تجعل البحث متزايد عليه من أجل شرائه، وذلك من حيث البطارية القوية والمعالج ذو الأداء المرتفع إلى جانب سعره المتميز والمناسب للكثير من الأشخاص، ذلك بالإضافة إلى احتوائه على شاشة من فئة Super AMOLED Capacitive، المزودة بخاصية اللمس، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم مواصفات الهاتف وعروض جرير أيضا ويمكنكم الاطلاع عليها.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 1

يشتمل هذا النوع من الهواتف على عدة مواصفات وإمكانيات أيضا وهي كالتالي:

يحتوي على معالج من فئة Marvell PXA 1908.

كذلك جاء بمساحة تخزين تصل إلى 8 جيجا بايت و 768 ميجا رام.

كما أنه يقوم بدعم شبكات الجيل الرابع إلى جانب احتوائه على شريحتين إتصال من فئة Micro.

يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجابكسل.

يتميز الهاتف بشاشة ذات حجم 4.3 بوصة، من نوع Super AMOLED Capacitive.

الشاشة مزودة بإمكانية اللمس.

يعمل بنظام تشغيل Android Kitkat v4.4.4.

يتميز باحتوائه على بطارية بسعة 1900 مللي أمبير من فئة الليثيوم أيون.

يتميز بدعمه لشبكات الجيل الرابع.

ذلك إلى جانب خفة وزنه الأمر الذي يجعل استخدامه سهلا.

كما أنه يحتوي على راديو FM، إلى جانب الشاشة الخاصة به والتي تعطي فائقة.

عروض جرير للجوالات سامسونج اس 1

قامت جرير بتقديم العروض على هاتف سامسونج جالاكسي اس 1، حيث وصل سعر المنتج المجدد درجة من سامسونج جالكسي اس 1 من عروض جرير والتي سعته 512 جيجا بايت كالتالي: