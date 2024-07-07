Apk تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2024 نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم علمي وادبي من وزارة التربية

تزايدت معدلات البحث عن تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2024 خلال الساعات الأخيرة لأنه يسهل للطلاب الحصول على نتائج الامتحانات في سوريا حيث قام المهندسين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بتهيئة السيرفرات بشكل جيد، استعداداً لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب وأولياء الأمور من جميع محافظات سوريا ومن الخارج، وذلك صباح الأحد، وهذا يتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة للدورة الأولى لعام 2024 لجميع التخصصات والفروع.

تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2024 إما من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات الرسمي، ويمكن للطلاب تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية وحمل تطبيق نتائج الامتحانات.

وبعد تنزيل التطبيق، قم بتثبيته على جهازك باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

افتح التطبيق وتوجه إلى قسم “نتائج الامتحانات”

اختر “نتائج البكالوريا 2024 الدورة الأولى”.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بك.

ستظهر لك جميع الدرجات.

سيظهر لك أيضاً الاسم الكامل ثلاثياً، اسم الأم، المدرسة، والمحافظة.

لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج سوريا 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية.

اختر “نتائج الامتحانات” من القائمة العلوية وانقر عليها.

حدد “البكالوريا 2024 الدورة الأولى”.

أدخل الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بك في الحقول المخصصة.

انقر على “عرض النتيجة”.

ستظهر أمامك جميع البيانات بما في ذلك الدرجات والمجموع الكلي.

والجدير بالذكر أن النتائج ستكون مرضية ونسبة النجاح تكون مرتفعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة وذلك بناءا على المؤشرات الأولى للنتائج، وهذا يعبر عن مدى التزام الوزارة في النهوض بالتعليم، كما أن الامتحانات لم تحتوي على أي أسئلة خارج المنهج أو تشكل أي صعوبة على الطلاب.