“بعد التحديث” نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والأشخاص المشمولين لقرار المؤسسة العامة للتأمينات

يريد الكثير من المواطنين معرفة نظام التأمينات الجديد، حيث تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، عن قيامها بتحديث سن التقاعد الجديد وذلك لعام 1446، وتم ذلك تبعا لموافقة الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على القرار الجديد المتعلق بالتأمينات الاجتماعية إلى جانب إجراء بعض التعديلات على نظام التأمينات وكذلك نظام التقاعد المدني، بالإضافة إلى ذلك فقد كشفت المؤسسة أيضا عن أن هذا النظام سوف يتم تطبيقه فقط على الأشخاص الملتحقين بشكل جديد في نظام العمل.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

سوق يتم تطبيق هذا النظام على كافة الأشخاص الملتحقين بنظام العمل بشكل جديد فقط سواء في القطاع العام والخاص، والذين غير مشتركين أنظمة التقاعد الخاصة بشكل مسبق أو في نظام التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستمرارية بالعمل في تلك الأنظمة المحددة لكافة المشتركين حاليا، مع استثناء كافة الأحكام المختصة بالسنة النظامية للتقاعد، وكذلك المدة المتعلقة بالحصول على المعاش، وكل ذلك قبل الوصول إلى السن المناسب، ويكون ذلك لكل الأشخاص التي يكون سنهم تحت 50 سنة، كذلك يكون لهم مدة اشتراك بحد أدني 20 عام.

الأشخاص المشمولين في نظام التقاعد الجديد

توجد مجموعة من الأشخاص المشمولين في نظام التقاعد الجديد وهم كالتالي:

يطبق النظام على الأشخاص المشتركين وتحت سن الخمسين عاما ولديهم مدة اشتراك تحت العشرين عام من وقت عملهم بالنظام الجديد.

كذلك يطبق على الخريجين الجدد الذين لا يمتلكون مدة اشتراك في نظام التأمينات أو التقاعد المدني وذلك قبل تاريخ تطبيق النظام الجديد.

سن التقاعد الخاص بالنظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

هناك سن خاص بنظام التقاعد الجديد ونظام التقاعد المبكر والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس رئاسة الوزراء وجاء كالتالي: