الآن رابط رسمي.. إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول برقم الاكتتاب لجميع المحافظات فور ظهورها

أعلنت وزارة التربية السورية عن إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 بعد ساعات قليلة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم السورية، فقد أتاحت الوزارة بالفعل رابط إلكتروني رسمي خاص للحصول على نتائج البكالوريا، يمكن للطالب الحصول من خلاله على نتيجته باستخدام الاسم الثلاثي الخاص به ورقم الاكتتاب، وقد أتاحت الوزارة هذه الميزة للتسهيل علي الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على النتيجة بشكل سريع وسهل، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف معا على خطوات الحصول على نتائج البكالوريا 2024 في سوريا من خلال رابط موقع الوزارة نتائج.

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول

أكدت وزارة التربية السورية أنها أتمت تصحيح جميع المواد الخاصة بطلاب الثانوية السورية، أنه سوفي يتم تنزيل النتائج على تطبيق نتائج سوريا اليوم فقد أتمت أولا تصحيح مادة اللغة الفرنسية والفلسفة واللغة الروسية، ثم مادة الفيزياء، ثم باقي المواد، هذا التقدم السريع في تصحيح جميع المواد يعكس الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم السورية لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد دون أي تأخير على الطلاب.

أما بالنسبة لرابط الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى والتي بدأت فترة الامتحانات يوم 26 أيار وانتهت يوم 13 حزيران 2024، وقد انتهت فترة الامتحانات الثانوية السورية بفرعيها الأدبي والعلمي بنجاح تام على مستوى جميع المحافظات السورية، ولتفعيل رابط الحصول علي نتائج البكالوريا عبر موقع وزارة التربية السورية عليك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

قم أولا بفتح موقع وزارة التربية السورية.

ثم اختر القائمة الرئيسية وحدد “النتائج الامتحانية’ هُنــا .

. عليك اختيار نتائج عام 2024 .

. عند صدور النتيجة قم بالنقر على أيقونة “نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى”.

ثم استكمل البيانات التالية: ” الاسم الثلاثي للطالب +الشعبة الدراسية الخاصة به + رقم الاكتتاب + المدرسة التي يتبع لها الطالب”

ثم اضغط على زر استظهار النتيجة.

فترة امتحان البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024؟

لقد بلغ عدد الطلاب الذين قد خاضوا امتحانات الشهادة العامة البكالوريا في سوريا الدورة الأولى 2024، حوالي 558,865 طالب وطالبة، ولم تتلق وزارة التربية السورية أي شكاوى من الطلاب أو الطالبات خلال فترة الامتحانات، و التي استمرت لمدة 20 يوم، وأكدت وزارة التربية السورية أن أسئلة الامتحانات لجميع المواد اعتمدت على الفهم بدلاً من الحفظ ، وكانت الأسئلة تصلح لجميع مستويات الطلاب.