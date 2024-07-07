إمكانيات مش معقولة.. إليك مواصفات وسعر السيارة بيجو 508 New 2024 Peugeot

تقدم سيارة بيجو 508 New 2024 Peugeot مزيج رائع من الأناقة الفرنسية التقليدية والتكنولوجيا العصرية، مما يجعلها خيار مثالي في عالم السيارات الفاخرة وتتميز هذه السيارة السيدان بتصميم خارجي أنيق يجمع بين الأناقة والديناميكية، مع داخلية متطورة توفر راحة استثنائية ومساحة وفيرة لجميع الركاب تضمن قوة محركها البالغة 165 حصان وعزمها القوي 240 نيوتن متر استجابة فورية وأداء ممتاز على الطرقات، بينما توفر التقنيات المتقدمة فيها تجربة قيادة متميزة ومنعشة.

مواصفات السيارة بيجو 508 New 2024 Peugeot

مواصفات سيارة بيجو 508 New 2024:

الخاصية التفاصيل سعة المحرك (سي سي) 1600 القوة الحصانية (HP @ RPM) 165 حصان @ 6000 دورة في الدقيقة العزم (نيوتن.متر @ RPM) 240 نيوتن.متر @ 1400 دورة في الدقيقة التسارع من 0-100 كم/ساعة 8.7 ثانية متوسط استهلاك الوقود (لتر/100 كم) 7.6 لتر ناقل الحركة أوتوماتيك الشكل الخارجي سيدان عدد المقاعد 5 الجيل الثاني (2nd) بلد التجميع — بلد المنشأ — الوكيل منسق

سعر السيارة بيجو 508 New 2024 Peugeot

سيارة بيجو 508 New 2024 تتميز بتوفيرها لمزيج متميز من الأناقة والأداء، مع مواصفات تقنية متطورة تجعلها خيار مثالي في فئتها بسعر يبلغ 2,374,990 جنيه مصري، تقدم هذه السيارة تجربة قيادة ممتازة وراحة داخلية فائقة، مما يجعلها خيار يستحق النظر لمن يبحثون عن سيارة سيدان راقية ومتطورة.

بسعر يبلغ 2,374,990 جنيه مصري، تعد سيارة بيجو 508 New 2024 Peugeot خيار ممتاز في فئتها، حيث تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بتكنولوجيا متقدمة تتميز السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 165 حصان، مما يضمن استجابة فورية وتسارع سلس من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 8.7 ثوانٍ فقط بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الوقود المنخفض بمعدل 7.6 لتر/100 كم يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود، مما يعزز من جاذبيتها كسيارة يومية متعددة الاستخدامات.

إن بيجو 508 New 2024 تجسد الحرفية الفرنسية التقليدية بأسلوب معاصر يلبي احتياجات السائقين المتطلعين إلى التميز والأداء العالي في كل رحلة.