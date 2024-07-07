اقترب موعده.. إليك دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1446 وما هو موعدها بالتفصيل

تعد السنة الهجرية الجديدة للمسلمين مناسبة مهمة ومميزة تحمل في طياتها الكثير من الرمزية والدعوات بالبركات والسعادة ويتطلع المسلمون في مختلف أنحاء العالم إلى استقبال هذه السنة الجديدة بفرح وتفاؤل، متمنين أن تكون سنة خير وبركة على الجميع.

موعد السنة الهجرية الجديدة 1446

تحدد موعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1446 بناء على التقويم الهجري، والذي يختلف عن التقويم الميلادي الذي نستخدمه عادة حسب التقويم الهجري، فإن السنة الهجرية الجديدة 1446 ستبدأ في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1446

لدى استقبال السنة الهجرية الجديدة، يقوم المسلمون بأداء العديد من الأعمال الخيرية والأذكار التي تعبر عن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالمغفرة والبركة والسلامة ومن بين الأدعية المأثورة في هذه المناسبة: “اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا يا كريم.” هذا الدعاء يعبر عن شوق المسلمين لاستقبال فصل الصيام المبارك، الذي يأتي بعد أشهر قليلة من بداية السنة الهجرية الجديدة.

أهمية استقبال السنة الهجرية الجديدة

تعتبر السنة الهجرية مناسبة للتفكر والتأمل، وللنظر في مسار الحياة والتقدم نحو الله سبحانه وتعالى ويشجع المسلمون على النظر في الأهداف والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحقيق الخير والتقدم في العام الجديد باقتراب السنة الهجرية الجديدة 1446، نتمنى أن تكون سنة خير وسلام على الجميع، وأن يعم الخير والرخاء في كل أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

إن استقبال السنة الهجرية الجديدة 1446 يمثل فرصة للتجديد والاستفادة من الدروس المستفادة من السنوات السابقة، وللتطلع نحو مستقبل مشرق ومليء بالأمل والنجاح ندعو الله أن يجعلها سنة خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى البشرية جمعاء.