المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. توضح ما هي الفئات التي يشملها النظام الجديد 1445 بالمملكة العربية السعودية

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الهيئات الحكومية الرائدة التي تعنى بتأمين حقوق العمال والموظفين في المملكة وتأسست هذه المؤسسة لتقديم حماية اجتماعية شاملة للمواطنين والمقيمين، وتمتلك دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي للفرد والأسرة.

النظام الجديد 1445 وتغييراته

في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات وتحسين الأنظمة، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظام الجديد 1445 ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والفئات التي يشملها النظام الجديد 1445

يشمل النظام الجديد جميع المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة، بغض النظر عن فئتهم الوظيفية أو الاقتصادية.

يشمل العمالة الوافدة المقيمة في المملكة، بما في ذلك العمالة المنزلية، ويسري عليهم نفس القوانين والحقوق المنصوص عليها للمواطنين السعوديين.

يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين.

يتضمن النظام العمالة الحرة أو العمل الحر، ويوفر لهم حقوق اجتماعية تحمي مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الفوائد والمزايا المتوقعة من النظام الجديد

تبسيط الإجراءات: تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية للمشتركين.

توسيع التغطية: زيادة في عدد الفئات المشمولة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

تحسين الكفاءة: استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة.

باعتبارها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعكس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية حديثة تهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي لجميع المشتركين وبفضل النظام الجديد 1445، من المتوقع أن ترتقي المؤسسة إلى مستويات أعلى من الكفاءة والجودة في خدماتها، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الاجتماعية في المملكة.