مستجاب إن شاء الله.. دعاء اليوم الأول في العام الهجري 1446 ومتى موعد غرة محرم

يشهد البحث عن دعاء اليوم الأول في العام الهجري 1446 اهتمامًا متزايدًا، ففي غضون ساعات قليلة، تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال العام، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر ذو الحجة، حيث سيكون يوم غد الأحد، الموافق 7 يوليو 2024، هو غرة شهر محرم، فمع بداية العام الجديد يحتفل المسلمون في كل أنحاء العالم بهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وخير ما نبدأ به عامنا الجديد هو الدعاء إلى الله.

دعاء اليوم الأول في العام الهجري 1446

في بداية العام الهجري، علينا الإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، وهناك عدد من الأدعية التي يمكن للمسلمين الدعاء بها لله، عسى الله أن يستجيب دعاءنا، فيما يلي نقدم دعاء اليوم الأول في العام الهجري 1446:

اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، واجعلْ هذا العام عام خير وسلام لي ولأسرتي وللمسلمين أجمعين.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، في أوّل أيام هذا العام الجديد، أن تجعله عام خيرٍ وبركة وسعادة علينا وعلى جميع المسلمين.

اللهم ارزقني العمل الصالح والعلمَ النافعَ، واجعلْني من زمرةِ المُقربينَ في الجنة.

اللهمّ إنّا نسألك في أوّل يومٍ من العام الجديد أن تعينني على طاعتك، وأن تبعدني عن معصيتك، وأن تُقربني إلى رضائك.

اللهم اجعل العام الجديد لنا أجد عملا، وأكبر املا، والم شملا، وأسعد حالا وأريح بالا.

اللهم مع بداية العام الهجري الجديد، اغفر لنا ذنوبنا، ونجنا من خطيانا، وطهّر قلوبنا، ووفقنا إلى كل ما فيه خير لنا.

اللهم اجعله عام وحدةٍ وتآلف بين المسلمين، واجعلنا خيرَ أمةٍ أُخرجتْ للناس، تأمرُ بالمعروفِ وتنهى عن المنكرِ وتؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ.

اللهم أدخل علينا هذا العام، بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وجوار من الشيطان، ورضوان من الرحمن.

اللهم يا محول الأحوال، مع بداية هذا العام الجديد حول حالنا إلى أحسن الأحوال، بحولك وقوتك يا الله.

متى موعد بداية العام الهجري الجديد 1446؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية استحالة رؤية الهلال يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 الموافق 5 يوليو 2024، وعليه فإن السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة، على أن يكون غرة محرم 1446 يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.