“مليون مبروووكـ”.. رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية وتطبيق النتائج الامتحانية في كل المحافظات

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا، ساعات قليلة جدا تعد على اصابع اليد وحدها من تفصلنا عن رفع النتائج عبر رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم وفقا لما صرحت به وزارة التربية السورية سابقا، حيث ستعلن نتائج البكالوريا 2024 سوريا في العاشرة صباحا بتوقيت دمشق والقاهرة أيضا، وذلك بعد أن انتهت الكنترولات من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بعناية، وتم التأكد من أن كل طالب قد حصل على درجاته بشكل كامل، واليكم طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2024 سوريا عبر الموقع الرسمي.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا

يمكنك عبر زيارة رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا الحصول على درجاتك في كل المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع أيضا، وذلك دون الاضطرار للانتظار حتى تتوجه إلى المدرسة وتحصل على بيان رسمي معتمد بالدرجات، وكانت امتحانات باك سوريا الدورة الاولى 2024 قد انطلقت في يوم الأحد 26 مايو واستمرت إلى الخميس 13 يونيو لأكثر من 300 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وجائت الاسئلة وفقا لما تم تدريسه بالمنهج مع مراعاة مستوى كافة الطلاب، واليكم طريقة استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم عبر موقع الوزارة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية.

قم باختيار قسم الخدمات الالكترونية.

اختر بوابة النتائج الامتحانية من خلال الضغط عليها.

قم بادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات فورا في كافة المواد.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم

أكدت الوزارة أن نسبة النجاح في نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب هذا العام يمكنك ايضا الحصول عليها من خلال تطبيق النتائج الامتحانية الذي يتم تحميله عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة على موقعها، حيث يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك وادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب لتحصل على النتيجة.