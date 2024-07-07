رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء قبول طلبات التسجيل للصف الأول الثانوي لعام 2025 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو وحتى 13 يوليو، وأعلنت مدارس الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية أن موعد استلام ملفات التقديم من الطلاب هو اعتبارا من يوم 23 يوليو، وذلك سيبدأ بعد انتهاء جميع طلاب الثانوية العامة من الامتحانات، كما حددت أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة هو 140 درجة.

تقديم الصف الأول الثانوي العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم للصف الأول الثانوي سيتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي استخدمه الطلاب في استمارة الشهادة الإعدادية، ولن يكون بإمكان الطلاب تقديم الطلب إلا باستخدام هذا البريد الموحد فقط.

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي

يمكنك التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، للقيام بذلك عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تشمل:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أدخل البريد الإلكتروني الموحد والمعلومات المطلوبة عن الطالب.

اختار واحدا من ثلاثة اختبارات يرغب في التقدم لها.

ينبغي على الطالب الاحتفاظ بطلب التقديم.

يجب طباعة نموذج الطلب ووضعها في الملف الذي يقدمه الطالب للمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

هناك بعض المستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الثانوي وهي: