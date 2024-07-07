استعلم الآن.. رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 برقم الاكتتاب

من المنتظر أن تقوم وزارة التربية السورية الصباح اليوم الاحد الموافق 7 من شهر يوليو رجالي لعام 2024 في تمام الساعه 10:00 صباحا بالاعلان عن ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2024 والتي ينتظرها عدد كبير للغاية من الأشخاص في كل مكان وذلك لاعتبار تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية في سوريا وقد كشفت بعض التقارير أن نسبة النجاح كبيره للغاية، حيث تعتبر مرحلة الثانويه العامة من أهم المراحل التي تساعد بشكل كبير في تحقيق الاحلام من خلال الدخول إلى الجامعة وبدء مرحلة جديدة من الحياة التعليمية والعملية ولذلك ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر الاعلان عن النتيجة وذلك ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

هناك اكثر من طريقه حددتها وزارة التربية والتعليم السوريه لمساعدة الطلاب والطالبات في استخراج نتائجهم فور ظهورها ويمكن استخراجها من خلال الاسم الخاص بالطالب فقط دون أي متطلبات أخرى من خلال التباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية، أو موقع نتيجة من هنا.

ثم الضغط على القائمة الرئيسية واختيار نتائج 2024.

ثم اختيار نتائج البكالوريا وتحديد الدور الاول.

ثم ادخال الاسم الثلاثي الخاص بالطالب.

يجب اختيار الشعبة التي يدرس بها الطالب سواء كانت علمي أو أدبي.

ثم كتابة رقم الامتحاني الخاص بالطالب واختيار المحافظة التي يتبع لها ثم الضغط على اظهار النتيجة.

عمليات تصحيح نتائج البكالوريا داخل سوريا

كشفت وزارة التربية والتعليم داخل سوريا أن عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات قد تمت بكل دقة وحيادية وقد استغرقت فترة من الزمن عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم وذلك لضمان حصول كل طالب على نتيجته الصحيحو من خلال تصحيح الأوراق بعناية.